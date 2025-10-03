Inghilterra, Loftus-Cheek torna tra i convocati di Tuchel: è l’unico “italiano”
Thomas Tuchel, CT dell’Inghilterra, ha annunciato la lista dei convocati in vista delle sfide con Galles e Lettonia, valide per le qualificazioni europee per la Coppa del Mondo FIFA 2026.
Gli incontri si disputeranno il 9 ottobre a Wembley contro il Galles, poi il 14 ottobre a Riga. Torna Bukayo Saka dell’Arsenal, assente a settembre per infortunio, mentre trovano spazio anche Jarell Quansah e Ruben Loftus-Cheek, unico “italiano”.
Assenti invece, Phil Foden, Cole Palmer, Jude Bellingham e Noni Madueke ai box per infortunio.
Di seguito tutti i convocati di Tuchel.
Portieri: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)
Difensori: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), EzriKonsa (Aston Villa), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City).
Centrocampisti: Elliot Anderson (Nottingham Forest),Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Jordan Henderson (Brentford), Ruben Loftus-Cheek (AC Milan), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa).
Attaccanti: Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Monaco), Marcus Rashford (Barcellona), Bukayo Saka (Arsenal), Ollie Watkins (Aston Villa)