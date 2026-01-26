Napoli, l’esito degli esami di Milinković-Savić: elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra
L’esito degli esami di Vanja Milinković-Savić
Prosegue l’emergenza infortuni in casa Napoli: tra i tanti assenti che occupano l’infermeria c’è anche Vanja Milinković-Savić.
Il portiere azzurro si è sottoposto agli esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra.
Il calciatore serbo classe 1997 ha già intrapreso l’iter riabilitativo.
Milinković-Savić resterà out per 10/15 giorni, quindi non sarà sicuramente presente nelle sfide contro il Chelsea (28 gennaio) e la Fiorentina, in programma sabato 31 gennaio.