Le ultime sulle condizioni di Hakimi dopo l’infortunio alla caviglia contro il Bayern Monaco

Arriva almeno in parte un sospiro di sollievo per il PSG dopo l’esito degli esami a cui si è sottoposto Achraf Hakimi dopo l’infortunio rimediato contro il Bayern Monaco in Champions League.

Il terzino è stato costretto al cambio dopo un intervento falloso di Luis Diaz (poi espulso) e aveva visibilmente riportato un movimento innaturale della caviglia.

Fortunatamente, però, non c’è frattura, ma solo una forte distorsione, che lo terrà fuori per diverse settimane.

Sarà da capire, quindi, quando potrà tornare in campo col PSG e se potrà prender parte alla Coppa d’Africa col Marocco tra dicembre e gennaio.

L’aggiornamento del PSG sugli infortuni

Dopo la partita persa contro il Bayern Monaco in Champions, il Paris Saint-Germain ha pubblicato un aggiornamento sulle condizioni degli infortunati. Oltre ad Hakimi, sono da recuperare anche Nuno Mendes e Dembelé, oltre Doué che già non era a disposizione.

Di seguito il comunicato: “Achraf Hakimi ha riportato una grave distorsione alla caviglia sinistra, che lo terrà fuori gioco per diverse settimane.

Ousmane Dembélé ha subito una lesione al polpaccio. Resterà in cura per le prossime settimane.

Nuno Mendes ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro. Dovrà sottoporsi a cure mediche per le prossime settimane.

Désiré Doué continua il suo lavoro di riabilitazione“.