Atalanta, lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio per De Ketelaere

Le condizioni di Charles De Ketelaere dopo l’infortunio rimediato nel riscaldamento di Atalanta-Cremonese

Durante il riscaldamento pre-partita del match del 9 febbraio contro la Cremonese, Charles De Ketelaere ha dato forfait e non è potuto scendere in campo.

Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto l’ex Club Brugge e Milan hanno evidenziato una lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro.

Vista l’indisponibilità dell’attaccante belga, contro la Cremonese Palladino ha mandato in campo dal primo minuto Lazar Samardžić.

In queste ore sono in corso valutazioni specialistiche per definire l’approccio terapeutico migliore.

I numeri di De Ketelaere nella stagione 25/26

De Ketelaere è una pedina fondamentale per l’Atalanta di Palladino: lo testimoniano le 21 presenze in campionato, di cui 18 da titolare. Il classe 2001 ha realizzato 3 gol e fornito lo stesso numero di assist.

De Ketelaere ha anche disputato un’ottima League Phase di Champions League: 2 reti e 2 assist in appena 7 gare disputate.