Infortunio Camarda: Milan e Lecce cercano un accordo per la riabilitazione

L’infortunio alla spalla di Francesco Camarda si è rivelato più grave del previsto. Milan e Lecce stanno quindi valutando la soluzione migliore per gestire il percorso riabilitativo dell’attaccante.

I rossoneri, proprietari del cartellino, vorrebbero occuparsi direttamente della questione, ma per farlo è necessario trovare un accordo con il club giallorosso. Il Lecce, dal canto suo, non ha intenzione di autorizzare un rientro anticipato a Milano.

Il calciatore classe 2008 è attualmente tesserato con il Lecce fino a giugno: nell’accordo è previsto un diritto di riscatto fissato a 3 milioni, mentre il Milan mantiene la possibilità di esercitare il controriscatto.

Prima di prendere una decisione definitiva, i due club dovranno chiarire con precisione l’entità dell’infortunio. Nel frattempo, lo staff medico consiglia un periodo di riposo di circa 15 giorni.