Napoli, lesione di basso grado del bicipite femorale per Rrahmani: a forte rischio per il City

L’esito degli esami strumentali e i tempi di recupero

Il comunicato del club azzurro sui rientri dei due calciatori: “Elmas e Rrahmani sono rientrati dagli impegni con le nazionali“.

Sulle condizioni del difensore classe 1994: “In seguito all’infortunio occorso nel match tra Svizzera e Kosovo, il difensore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno confermato l’esito dei primi controlli svolti in Nazionale: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Rrahmani ha già iniziato l’iter riabilitativo“.

L’ex Hellas Verona non sarà presente contro la Fiorentina, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A.

Molto probabilmente non prenderà parte neanche alla gara di Champions League contro il Manchester City, in programma per giovedì 18 settembre. L’obiettivo è essere presente contro il Pisa di Gilardino il 22 settembre, nella quarta giornata.