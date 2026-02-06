Roma, da Dobvyk e Manu Koné a Dybala e Vaz: il punto sugli infortunati

Il punto dall’infermeria giallorossa

Archiviata la sconfitta di Udine, la Roma si prepara ad affrontare il Cagliari nella 23esima giornata di campionato.

Gian Piero Gasperini dovrà fare i conti con diversi infortunati, soprattutto nel reparto offensivo.

Dovbyk, Ferguson e Dybala si sono infatti allenati a parte, così come Manu Koné. Nel secondo tempo della partita contro il Milan, il centrocampista francese ha rimediato una lesione muscolare di 2° grado al bicipite femorale della coscia destra.

A questi si aggiungono: Hermoso (alle prese con una contusione al piede) e i neoarrivati Robinio Vaz (lesione di primo grado al soleo sinistro) e Lorenzo Venturino, influenzato.