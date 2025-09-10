Infantino: “La Serie A è la Lega della mia vita. Refcam? Innovazione spettacolare”

Le parole del presidente della FIFA sul massimo campionato italiano

“La Lega di Serie A è la Lega della mia vita, da quando ero bambino fino ad adesso”, parola di Gianni Infantino. Il presidente della FIFA, intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A, ha parlato del massimo campionato italiano.

Infantino, nelle scorse ore, ha fatto visita alla sede della Lega Calcio Serie A, al Milan e all’Inter. “Questo è un campionato che ho sempre seguito”. Nella gara tra Juventus e Inter ci sarà l’introduzione della Refcam: “Bisogna offrire sempre il meglio e sempre di più al pubblico, ai tifosi e ai fan. È tutto quello che facciamo e che fa la Lega Calcio Serie A”.

Il presidente della FIFA aggiunge: “Faccio i complimenti a tutti, dal Presidente a tutti quanti per il lavoro che stanno facendo per i tifosi. La Refcam è un`innovazione spettacolare, lanciata durante il Mondiale per Club”.

Infantino prosegue: “Restituisce la sensazione di essere in mezzo al campo durante la partita e fa anche vedere cosa vede, cosa può vedere e anche, a volte, cosa può non vedere l’arbitro. È veramente un arricchimento”.