Infantino: “L’Italia deve avere gli stadi più belli del mondo. Se non si riesce, bisogna andare tutti a casa”

Gianni Infantino, presidente della Fifa (Imago)

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha parlato della situazione stadi in Italia a margine dell’assemblea dell’EFC

Sono giorni molto importanti per il futuro del calcio, ora che a Roma si sta svolgendo l’assemblea dell’European Football Clubs. Tantissimi i volti noti presenti nella Capitale, tra i quali è presente anche il presidente della FIFA Gianni Infantino.

Quest’ultimo, intercettato da alcuni giornalisti, ha rilasciato delle dichiarazioni su due dei temi più caldi per il calcio italiano di questo periodo: l’organizzazione di Milan-Como in Australia e la questione stadi.

Sul primo, Infantino ha dichiarato: “È stata una proposta della lega italiana. Sicuramente andrà regolata, perché la deregulation in questo campo non aiuta nessuno”.

Poi, invece, il presidente della FIFA ha parlato del tema stadi in relazione agli Europei 2032 che si disputeranno in Italia: “Se non riusciamo allora veramente bisogna chiudere e andare a casa tutti quanti. L’Italia è un paese pieno di risorse, conto sulla creatività e voglia di tutti di dare un segnale. Bisogna muoversi anche su Roma, l’Italia è un paese di calcio e deve avere gli stadi più belli del mondo. E sul Mondiale, lì dipende chi va in campo: il migliore si qualifica“.