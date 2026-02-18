Le parole del presidente della FIFA, Gianni Infantino, sul presunto episodio di razzismo nei confronti di Vinivius Jr

“Sono rimasto scioccato e rattristato nel vedere l’episodio di presunto razzismo nei confronti di Vinícius Júnior nella partita di UEFA Champions League tra SL Benfica e Real Madrid CF“. Così ha commentato Gianni Infantino, presidente della FIFA, attraverso i canali ufficiali.

L’ennesima presa di posizione dopo quanto accaduto in occasione di Benfica-Real Madrid, valida per l’andata dei playoff di Champions League, poco dopo la rete dell’1-0 del brasiliano, che ha visto coinvolto anche l’argentino Prestianni.

“Non c’è assolutamente spazio per il razzismo nel nostro sport e nella società: abbiamo bisogno che tutte le parti interessate prendano provvedimenti e chiedano conto ai responsabili“, ha continuato il presidente FIFA. Intanto, come già raccontato, la UEFA ha aperto un’indagine per andare a fondo sulla vicenda.

Mourinho, Arbeloa, Mbappé e anche altri compagni di squadra sono intervenuti al termine della partita, per fornire il proprio punto di vista. Il Benfica, invece, ha voluto specificare come sia impossibile – secondo il loro punto di vista – che altri al di fuori di Vinicius abbiano sentito quanto detto da Prestianni, essendo lontani.

Il comunicato firmato dal presidente FIFA Gianni Infantino continua così: “Alla FIFA, attraverso il Global Stand Against Racism e il Players’ Voice Panel, ci impegniamo a garantire che giocatori, dirigenti e tifosi siano rispettati e protetti, e che vengano adottate misure appropriate in caso di incidenti. Mi congratulo con l’arbitro François Letexier per aver attivato il protocollo antirazzismo, utilizzando il gesto del braccio per interrompere la partita e affrontare la situazione“.

Infine, a concludere: “La FIFA e il calcio dimostrano piena solidarietà alle vittime del razzismo e di ogni forma di discriminazione. Continuerò sempre a ribadire: No al razzismo! No a ogni forma di discriminazione!“.