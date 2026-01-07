Mondiali 2026, Infantino: “Supportiamo gli arbitri con l’intelligenza artificiale”

Gianni Infantino (IMAGO)

La FIFA accelera sull’uso dell’intelligenza artificiale in vista dei Mondiali 2026, puntando a rendere il fuorigioco semi-automatico ancora più preciso e comprensibile. La Coppa del Mondo tra Canada, Messico e Stati Uniti, con 48 squadre e 104 partite, sarà un banco di prova importante.

La principale novità è l’introduzione di avatar 3D generati dall’IA, sviluppati in collaborazione con Lenovo. Tutti i giocatori saranno sottoposti a una scansione digitale rapidissima, capace di creare modelli tridimensionali accurati delle parti del corpo, fondamentali per il tracciamento nelle azioni più complesse.

Dal punto di vista arbitrale, il sistema promette di ridurre i margini di errore e di velocizzare le decisioni del VAR. Gli avatar permetteranno di seguire i movimenti anche con visuali parzialmente ostruite, aumentando la coerenza degli interventi.

Grande attenzione anche alla comunicazione verso il pubblico: le ricostruzioni in 3D saranno integrate nella produzione televisiva, rendendo le decisioni sul fuorigioco più intuitive e leggibili per tifosi e spettatori.

Mondiali 2026, il fuorigioco parla sempre più IA

Il sistema ha già avuto dei test in recenti competizioni FIFA e ora sarà applicato su scala globale nel Mondiale più grande di sempre. “Il 2026 sarà il più grande spettacolo sportivo del pianeta: milioni di persone allo stadio, miliardi davanti alla tv e un evento che fermerà il mondo”, ha spiegato Gianni Infantino durante l’evento CES 2026 a Las Vegas.

Insieme al nuovo fuorigioco, FIFA e Lenovo hanno presentato Football AI Pro, assistente di intelligenza artificiale generativa pensato per offrire a tutte le nazionali gli stessi strumenti di analisi. “Con Football AI vogliamo supportare squadre e arbitri e allo stesso tempo offrire ai tifosi un’esperienza completamente nuova”, ha aggiunto il presidente FIFA.

FIFA (IMAGO)

Spazio anche alla nuova Referee View, con immagini stabilizzate grazie all’IA. “L’obiettivo è rendere le decisioni più rapide, le immagini più chiare e il gioco più comprensibile per tutti“, ha concluso Infantino, sottolineando come gli avatar 3D rappresentino “un passo decisivo nell’evoluzione del fuorigioco semi-automatico”.