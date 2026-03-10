Il presidente della FIFA Infantino è stato intervistato dal quotidiano spagnolo AS: le sue parole sul Mondiale e non solo

“La Coppa del Mondo sarà un evento fenomenale“. Così Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha parlato del prossimo evento mondiale intervista dal quotidiano spagnolo AS.

Dichiarazioni rilasciate non solo sul prossimo evento che si terrà tra Stati Uniti, Messico e Canada, ma anche sul Mondiale per Club della scorsa estate e su alcuni passaggi personali.

“In quattro settimane abbiamo ricevuto oltre 500 milioni di richieste di biglietti, cifra mai vista prima nella storia della FIFA o di altre istituzioni. Tutti gli stadi saranno pieni, sarà una festa totale“, ha dichiarato il presidente.

“Sarà più di un torneo e più di una competizione sportiva. Parliamo di un evento che farà fermare tutti ad ammirare. Una favorita? Direi la Spagna, è la numero uno in classifica ed è normale aspettarsi qualcosa in più“. Per questo, a meno di 100 giorni dall’inizio del Mondiale, cresce sempre di più l’attesa tra gli appassionati ma non solo.

L’intervista a Infantino sul Mondiale e non solo

Altra competizione che ha avuto un grande successo è stato il Mondiale per Club disputato la scorsa estate negli Stati Uniti e vinto dal Chelsea: “L’impatto è stato clamoroso, non solo dal punto di vista economico ma anche sportivo. Nella finale tra Chelsea e Psg c’erano giocatori di sedici nazionalità, provenienti da cinque continenti. C’era bisogno di un torneo come questo e stiamo parlando con tutti per capire come migliorarlo. Si parla di 32 squadre ma potrebbero essere di più. Dove si giocherà? Non lo sappiamo ancora, ci prendiamo del tempo“.

Poi, qualche aneddoto sulla sua vita: “Seguo il calcio da bambino. Ricordo il Mondiale di Spagna del 1982 che vinse l’Italia con Paolo Rossi. Sono anche tifoso dell’Inter e uno dei miei primi idoli è stato Evaristo Beccalossi, numero dieci che non giocò quel Mondiale. Ma ricordo anche Alessandro Altobelli, così come Maradona, un fenomeno. O Ronaldo Nazario. Più attuali dico Messi e Cristiano Ronaldo ma anche spagnoli che hanno vinto la Coppa del Mondo nel 2010, da Xavi a Casillas o allenatori come Guardiola e Del Bosque“.

Sulla lotta al razzismo

Qualche parola anche sui recenti casi di razzismo in Champions e non solo: “Non c’è posto per il razzismo, dobbiamo lottare con tutte le nostre forze. Noi dobbiamo risolverlo nel mondo del calcio senza tolleranze. Coprirsi la bocca non è accettabile e se viene detto qualcosa di razzista, si viene espulsi“.

Per concludere con: “Forse bisognerebbe dare spazio anche a chi ha sbagliato, in modo da potersi scusare. Forse dovremmo andare anche oltre la sanzione: sono azioni che dobbiamo intraprendere per essere fermi nella nostra lotta al razzismo“.