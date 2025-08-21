Scontri in Independiente–Universidad de Chile: decine di feriti e oltre 300 arresti

Gravi incidenti sugli spalti durante Independiente-Unversidad de Chile: almeno dieci feriti.

La gara di Copa Sudamericana tra Independiente e Universidad de Chile è stata interrotta e non riprenderà a causa di gravi incidenti sugli spalti.

Gli scontri sono iniziati in seguito a una serie di provocazioni tra le due tifoserie. Un gruppo di sostenitori argentini ha invaso il settore occupato dai tifosi cileni, aggredendo chiunque si trovasse nell’area. Durante l’assalto sono stati utilizzati bastoni, spranghe, seggiolini divelti e pezzi di cemento staccati dalle strutture dello stadio.

La violenza ha colpito indiscriminatamente anche donne e bambini presenti sugli spalti. Il bilancio provvisorio parla di decine di feriti, alcuni dei quali in condizioni gravi. Le voci iniziali su presunti decessi non hanno trovato conferma ufficiale.

Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente e sono riuscite a riportare la situazione sotto controllo dopo diversi minuti di tensione. Al termine degli scontri risultano oltre 300 persone arrestate.

La decisione della CONMEBOL

La CONMEBOL ha annunciato che la partita non verrà ripresa né rigiocata. Il risultato sarà deciso a tavolino, dopo l’analisi delle responsabilità delle due tifoserie coinvolte.

La decisione è stata presa per motivi di sicurezza e per garantire la regolarità del torneo, evitando ulteriori rischi legati a un’eventuale riprogrammazione della sfida.