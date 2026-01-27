Tragedia in Romania, 7 tifosi del Paok morti in un incidente stradale durante il tragitto verso Lione

Una trasferta verso Lione per seguire la propria squadra del cuore si è trasformata in una tragedia: morti 7 tifosi del Paok, 3 sono rimasti feriti.

Tragedia in Romania per dieci tifosi del Paok Salonicco che stavano raggiungendo Lione in vista del match di Europa League in programma giovedì 29 gennaio alle 21.

Sette di loro sono morti e tre sono rimasti feriti, di cui uno si trova in condizioni critiche, dopo un terribile incidente stradale. Il van su cui viaggiavano dopo un sorpasso azzardato si è scontrato frontalmente con un’autocisterna che arrivava dal senso opposto di marcia.

In questa dinamica poi il minivan è stato sbalzato contro il tir che stava sorpassando. L’impatto, violentissimo, è avvenuto nei dintorni di Timsoara in Romania.

Come riferiscono i media rumeni i tre ragazzi ancora in vita sono stati portati nell’ospedale di Lugoj.