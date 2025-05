Gli aggiornamenti della polizia di Liverpool dopo la tragedia sfiorata in Water Street

Arrivano nuovi aggiornamenti a due giorni dall’incidente registrato in Water Street a Liverpool durante i festeggiamenti per la vittoria della Premier League dei reds.

Come spiegato nei giorni scorsi, al termine della parata col bus scoperto della squadra, un’automobile, guidata da un 53enne poi arrestato con l’accusa di tentato omicidio, ha investito la folla di tifosi presenti in strada.

Tragedia solo sfiorata, ma che ha portato a un bilancio aggiornato di 79 feriti, di cui 7 ancora ricoverati in ospedale, fortunatamente in condizioni stabili.

Di seguito l’ultimo aggiornamento rilasciato dalla polizia di Liverpool.

Incidente Liverpool, l’ultimo aggiornamento

Di seguito la nota divulgata nelle ultime ore: “Possiamo confermare che sette persone sono ancora ricoverate in ospedale in condizioni stabili a seguito dell’incidente di lunedì 26 maggio in Water Street. Nell’ambito delle indagini in corso, siamo anche riusciti a identificare altre persone rimaste ferite, per un totale di 79 con cui stiamo attualmente parlando.

Un uomo di 53 anni di West Derby, arrestato con l’accusa di tentato omicidio, reati di guida pericolosa e guida in stato di ebbrezza a causa di droghe, rimane in custodia cautelare. Oggi (mercoledì 28 maggio) alla squadra investigativa è stato concesso ulteriore tempo per continuare a interrogarlo mentre era in custodia cautelare, che rimarrà in vigore fino a domani. Possiamo inoltre confermare che Water Street è ora riaperta al traffico veicolare e pedonale dopo la rimozione del cordone di polizia“.

Le parole del sovrintendente investigativo

Il sovrintendente investigativo Rachel Wilson ha rassicurato: “Sono lieta di annunciare che il numero di persone ricoverate in ospedale sta diminuendo, mentre continuano a riprendersi dal terribile incidente. Continuiamo a supportare coloro che sono ancora in cura e, nell’ambito delle nostre indagini in corso, stiamo identificando altre persone rimaste ferite. Voglio rassicurare i cittadini del Merseyside che gli investigatori stanno facendo progressi significativi mentre cerchiamo di stabilire le circostanze complete che hanno portato all’accaduto“.

Per poi aggiungere: “Inoltre, sono in corso ampie indagini tramite telecamere a circuito chiuso in tutta la città per ricostruire gli spostamenti dell’auto, una Ford Galaxy, prima dell’incidente. Abbiamo già ricevuto una risposta incredibile da molti di coloro che erano presenti quel giorno e li ringrazio per la loro collaborazione alle nostre indagini. Incoraggerei chiunque non abbia ancora contattato la polizia, che potrebbe avere informazioni su questo incidente, a farlo. È in corso un’indagine approfondita sulle circostanze precise dell’incidente e continuiamo a chiedere alle persone di non fare speculazioni sulle circostanze dell’incidente e di astenersi dal condividere contenuti angoscianti online“.