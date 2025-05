Una giornata di squalifica per Simone Inzaghi e Hakan Çalhanoğlu: multe sia per il club nerazzurro che rossonero

Emergono novità importanti sull’inchiesta ultras che ha visto protagonisti il Milan e l’Inter: i due club patteggiano con la procura. Ed ecco le sanzioni: un turno di squalifica a Inzaghi e Calhanoglu.

L’allenatore dell’Inter e il centrocampista turco, che nella serata di ieri – mercoledì 30 maggio – hanno affrontato il Barcellona nel match valevole per la semifinale di andata di Champions League, sono stati fermati per una giornata.

E dunque, sia l’allenatore che il centrocampista, non prenderanno parte al prossimo turno di campionato. Vale a dire, dunque, quello del 3 maggio contro l’Hellas Verona.

Ma non finisce qui. Perché non ci sono solo delle squalifiche. Bensì, anche delle sanzioni economiche. Un’ammenda da 70.000 euro per l’Inter; e una da 30.000 euro per il Milan.

Tutte le sanzioni

Di seguito tutte le sanzioni.

1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato in corso ed € 30.000 (trentamila/00) di ammenda Hakan CALHANOGLU,

1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato in corso ed € 15.000 (quindicimila/00) di ammenda Simone INZAGHI,

30 (trenta) giorni di inibizione ed € 14.500 (quattordicimilacinquecento/00) di ammenda Claudio SALA,

30 (trenta) giorni di inibizione ed € 14.500 (quattordicimilacinquecento/00) di ammenda Massimiliano SILVA,

€ 14.500 (quattordicimilacinquecento/00) di ammenda Javier Adelmar ZANETTI,

30 (trenta) giorni di inibizione ed € 13.000 (tredicimila/00) di ammenda Fabio PANSA,

€ 70.000,00 (settantamila/00) di ammenda per la società F.C. INTERNAZIONALE MILANO,

€ 30.000,00 (trentamila/00) di ammenda per la società A.C. MILAN S.p.A.