Inchiesta Prisma, richiesta di patteggiamento di Agnelli e degli ex dirigenti della Juventus

L’ex presidente e dirigenti della Juventus hanno chiesto il patteggiamento per quanto riguarda l’Inchiesta Prisma.

Andrea Agnelli e gli ex dirigenti della Juventus hanno chiesto il patteggiamento nell’ambito dell’Inchiesta Prisma sui conti del club, condotta dalla Procura di Torino e che a livello sportivo aveva portato alla penalizzazione di 15 punti in classifica.

Lo scorso luglio, per alcuni esponenti apicali delle Juventus, tra i quali Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici la Procura di Roma aveva chiesto il rinvio a giudizio.

Con la richiesta di patteggiamento e pene sospese, presentata dagli ex dirigenti in accordo con la società bianconera, la vicenda si avvicina alla conclusione. Nel corso dell’udienza preliminare, per Maurizio Arrivabene è stato chiesto il non luogo a procedere. Non ci sono, infatti, le prove sufficienti per sostenere l’accusa nei confronti dell’ex amministratore delegato dei bianconeri.

La decisione del gup è attesa per il prossimo 22 settembre. Nel procedimento si contestano, a vario titolo, i reati di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni.