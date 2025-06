Incendio nella notte al Viola Park: cosa è successo

Incendio nella notte tra il 31 maggio e l’1 giugno al Viola Park di Bagno a Ripoli: dinamiche ancora da accertare

Nella notte tra il 31 maggio e l’1 giugno, per cause ancora poco note, si è divampato un incendio all’interno della sede del Viola Park di Bagno a Ripoli. Centro sportivo della Fiorentina.

Le fiamme si sono fatte largo all’interno del padiglione C Sud della struttura, dove ci sono anche le stanze che ospitano i giovani calciatori. Immediato l’intervento sul posto di 20 unità mobili di soccorso.

Le cause che hanno portato al divamparsi dell’incendio sono ancora poco note, e il tutto sarebbe partito da una delle stanze della struttura.

Al termine delle operazioni di spegnimento, circa alle ore 6:15 della mattina, è intervenuto sul posto anche il personale sanitario, che ha trasportato 3 giovani e un adulto in ospedale per accertamenti per i fumi inalati durante la combustione.