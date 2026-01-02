Borussia Dortmund, altra chiamata “tra i grandi” per Samuele Inacio: convocato in Prima Squadra

Samuele Inacio (Imago)

Il classe 2008, finora protagonista nelle giovanili, riceve la chiamata dal gruppo principale.

Samuele Inacio Pià brucia le tappe in Germania. L’attaccante classe 2008, in forza al Borussia Dortmund, ha ricevuto un’altra convocazione con la Prima Squadra giallonera.

Il giovane talento italiano sta militando nelle formazioni giovanili del club, mettendosi in luce con prestazioni che non sono passate inosservate. Oggi arriva un altro riconoscimento: lo staff tecnico della prima squadra ha deciso di aggregarlo al gruppo dei “grandi” in vista della sfida con l’Eintracht Francoforte.

Per il figlio dell’ex attaccante Inacio Pià si tratta di un altro, significativo assaggio di calcio professionistico ai massimi livelli, a conferma di quanto il Borussia Dortmund punti sulle sue qualità in prospettiva futura.

Dopo il Mondiale U17 giocato da protagonista e un percorso giovanile di assoluto livello, Samuele Inacio ha raggiunto ancora una volta la prima squadra: il sogno più grande rimane ancora quello della convocazione in Bundesliga, che potrebbe arrivare da un momento all’altro.