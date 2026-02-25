Chi è Samuele Inacio, da Bergamo…a Bergamo: può essere il giorno del debutto in Champions

Inacio è pronto al debutto in Champions League: ecco chi è il talento italiano al centro delle tensioni tra Atalanta e Borussia Dortmund

Samuele Inacio è pronto a vivere l’esordio in Champions League. Il talento italiano, al centro delle tensioni tra Atalanta e Borussia Dortmund, sogna di vivere il primo ballo tra i grandi proprio nella ‘sua’ Bergamo. Ma facciamo un passo indietro all’inizio del suo viaggio, addirittura ai tempi della Marigolda.

È proprio in questa piccola squadra frazione di Curno – paese dell’hinterland bergamasco – dove il giovane Samu comincia a conoscere i primi amici con cui condividere la passione per il calcio. Figlio di Joao Batista Inacio Piá, ex attaccante brasiliano con un passato tra Serie A e Serie B, non ci mette troppo tempo a farsi notare dall’Atalanta, che lo accoglie nel proprio settore giovanile all’età di 7 anni.

Un percorso lungo sette anni, dal 2014 al 2022, prima del discusso trasferimento al Borussia Dortmund. Una situazione che ha portato la dirigenza dell’Atalanta ad annullare il pranzo UEFA con la società giallonera sia all’andata che al ritorno. Ai microfoni di Sky Sport, Luca Percassi ha commentato così la situazione: “Credo ci sia stata una grande mancanza nei nostri confronti. Oggi vediamo un tesserato del nostro club, cresciuto a Zingonia e di cui il papà è stato portato nella mia prima presidenza a Bergamo. È successo questo episodio ma io non voglio giudicare la decisione del ragazzo“.

Proprio in quella Bergamo in cui è cresciuto, ora può arrivare l’esordio in Champions League. Kovac ha deciso di convocare anche il classe 2008 per la sfida della New Balance Arena: la chiusura del cerchio perfetta per il ragazzo partito da Bergamo e ora pronto a continuare a sognare.

Inacio, un Azzurro da protagonista

Non solo Borussia Dortmund. Il percorso di crescita di Samu Inacio è passato anche per le gioie con la maglia delle varie Nazionali giovanili, a cominciare dal titolo di capocannoniere in solitaria all’Europeo U17 a giugno 2025, diventando il primo italiano a riuscirci.

A settembre il classe 2008 è stato protagonista anche al Mondiale U17, concluso al terzo posto dopo la sconfitta in semifinale contro i pari età dell’Austria. Un percorso vissuto inevitabilmente da star, con quattro gol e due assist nella prima fase.

Dal Mondiale per Club al sogno debutto in Champions League

In realtà Samu Inacio ha già avuto più di qualche assaggio di Prima Squadra nel corso della sua giovane carriera, a partire dalla convocazione al Mondiale per Club nella scorsa estate all’inserimento nella lista Champions League a gennaio.

Ora il sogno può diventare realtà proprio nella sua Bergamo. Quel talento classe 2008 partito da poco più di 10 chilometri di distanza dalla New Balance Arena ora è pronto a coronare il sogno del debutto in Champions League.