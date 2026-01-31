Immobile, previste per domani le visite mediche a Parigi: i dettagli

Ciro Immobile si prepara a lasciare la Serie A e il Bologna: previste domani le visite mediche con il Paris FC

Immobile si prepara a lasciare il Bologna dopo pochi mesi, come raccontato nella serata di ieri 30 gennaio. Nella giornata di domani, infatti, l’ex attaccante della Lazio si sottoporrà alle visite mediche con il Paris FC.

Come anticipato, infatti, il classe ’90 ha accettato un contratto fino al 2027 con il club francese, che lo ha messo al centro del progetto. L’accordo con i rossoblù, invece, sarebbe scaduto al termine dell’attuale stagione e non ci sono mai stati dialoghi per un possibile rinnovo.

L’esperienza emiliana di Immobile si chiude quindi con sole sei presenze in Serie A.