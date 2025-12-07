Per la prima volta dopo l’addio alla Lazio Ciro Immobile tornerà all’Olimpico da avversario: tante celebrazioni in programma.

Non sarà una domenica qualunque allo Stadio Olimpico. Prima ancora che Lazio e Bologna scendano in campo per il calcio d’inizio delle 18:00, gli occhi di tutto il popolo laziale saranno lucidi per un ritorno speciale.

È il giorno dell’abbraccio a Ciro Immobile: l’attaccante dei record, l’uomo dei 207 gol in 8 stagioni, torna a casa per ricevere il giusto tributo dalla sua gente.

L’appuntamento con la storia è fissato per le 17:44: al termine del riscaldamento, Immobile scenderà in campo per una cerimonia simbolica e toccante. A consegnargli una maglia celebrativa sarà Mattia Zaccagni, colui che ha ereditato proprio da Ciro quella fascia di capitano. Un passaggio di consegne ideale tra il passato glorioso e il presente.

Ma non sarà solo la società a omaggiarlo. Sugli spalti, la Curva Nord è pronta a colorarsi per il suo Re: è prevista una scenografia dedicata interamente a lui, per ringraziarlo di ogni singola esultanza regalata sotto quel settore.