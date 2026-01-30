Ciro Immobile lascia il Bologna: è fatta con il Paris FC

Ciro Immobile lascia il Bologna dopo soli sei mesi: è fatta per il suo passaggio al Paris FC

Ciro Immobile lascia il Bologna e la Serie A. Il suo ritorno è durato solo sei mesi: andrà al Paris Fc, in Ligue 1.

L’attaccante italiano ha accettato un contratto fino al 2027 con il club francese che lo ha messo al centro del progetto.

Immobile andava in scadenza a fine stagione e non c’erano stati dialoghi per un possibile rinnovo.

Nella giornata di sabato 31 gennaio, prenderà le sue cose e saluterà i compagni per poi partire in direzione Parigi in serata o nella giornata di domenica 1 febbraio.