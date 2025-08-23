Bologna, problema muscolare per Immobile

Brutte notizie per Vincenzo Italiano che intorno al 30′ del primo tempo ha dovuto sostituire Ciro Immobile per infortunio

Arrivano subito brutte notizie per il Bologna nella gara contro la Roma. Al 30′ del primo tempo, infatti, Vincenzo Italiano è stato costretto a sostituire Ciro Immobile per infortunio.

Il centravanti italiano durante un contropiede ha accusato un problema muscolare e ha subito chiesto il cambio.

Al suo posto per i rossoblù in campo è entrato Santiago Castro.