Questo sito contribuisce all'audience di

Bologna, problema muscolare per Immobile

Giuseppe Vignola 23 Agosto 2025

Brutte notizie per Vincenzo Italiano che intorno al 30′ del primo tempo ha dovuto sostituire Ciro Immobile per infortunio

Arrivano subito brutte notizie per il Bologna nella gara contro la Roma. Al 30′ del primo tempo, infatti, Vincenzo Italiano è stato costretto a sostituire Ciro Immobile per infortunio.

Il centravanti italiano durante un contropiede ha accusato un problema muscolare e ha subito chiesto il cambio.

Al suo posto per i rossoblù in campo è entrato Santiago Castro.