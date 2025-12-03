Bologna, Immobile torna tra i convocati dopo tre mesi: a disposizione contro il Parma
Immobile torna a disposizione di Vincenzo Italiano. L’ultima volta in campo è stata contro la Roma ad agosto.
Il Bologna ritrova Ciro Immobile. L’attaccante di Vincenzo Italiano, ai box dopo la lesione al retto femorale destro, è tra i convocati per il match di Coppa Italia contro il Parma.
L’ex allenatore della Fiorentina riabbraccia così Immobile tre mesi dopo. La sua ultima apparizione in campo, infatti, era stata il 23 agosto 2025 durante la prima giornata di Serie A a Roma contro la squadra di Gian Piero Gasperini.
Un match, però, durato poco. Al minuto 30 del primo tempo l’infortunio che lo avrebbe tenuto fuori per diverso tempo. Ora finalmente ci siamo, Immobile torna tra i convocati.
Nella sfida contro il Parma di Coppa Italia, in programma giovedì 4 dicembre alle ore 18:00, Italiano avrà un attaccante in più.