Immobile risolve con il Besiktas: martedì l’annuncio del Bologna

Ciro Immobile sarà un nuovo giocatore del Bologna: l’attaccante ha risolto il suo contratto con il Besiktas, martedì verrà annunciato

Il Bologna è sempre più attivo sul mercato. Il club rossoblù ha ormai chiuso per l’arrivo di Ciro Immobile, che tornerà in Italia dopo l’esperienza al Besiktas.

L’attaccante ha risolto il suo contratto con il club turco, che lo ha salutato tramite i propri canali.

Nella giornata di martedì 8 luglio è previsto l’annuncio ufficiale di Immobile al Bologna, che dunque si rinforza con un giocatore che in Serie A ha raggiunto record importanti.

Non solo l’ex Lazio: il club rossoblù ha anche raggiunto l’accordo con Federico Bernardeschi per un contratto biennale con opzione per il terzo anno.