Bologna, contatti per Immobile: il giocatore ha aperto al trasferimento

Il Bologna è in contatto con Ciro Immobile: l’ex attaccante della Lazio ha aperto al trasferimento in rossoblù.

Il Bologna lavora per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione di Serie A.

In questo senso ci sono stati dei contatti con Ciro Immobile. Si tratterebbe di un ritorno in Italia per l’ex attaccante della Lazio che ora veste la maglia del Besiktas.

Il giocatore ha dato aperture al trasferimento e ha anche avuto contatti con Italiano, sono da capire però le cifre legate al suo contratto dal momento che in Turchia guadagna 6,5 milioni.

Le parti, comunque, sono in contatto per provare a trovare la quadra dell’affare che regalerebbe al Bologna e restituirebbe alla Serie A un grande giocatore.