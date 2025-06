Bologna, contatto positivo per Immobile: la situazione

Contatti positivi tra il Bologna e il Besiktas per Ciro Immobile: novità sulla trattativa.

Il futuro di Ciro Immobile potrebbe essere ancora in Serie A. Nella giornata di oggi si è registrato un nuovo contatto positivo tra il Bologna e l’entourage dell’attaccante, che ha dato ulteriore slancio alla trattativa.

Il club rossoblù, alla ricerca di un rinforzo d’esperienza per l’attacco in vista della stagione europea, vede nell’ex capitano della Lazio il profilo ideale per dare peso e leadership al reparto offensivo.

Il Bologna ha già incassato il gradimento del giocatore, che tornerebbe volentieri in Italia per rilanciarsi dopo mesi complicati.

Resta ora da definire l’intesa definitiva tra le parti, ma la strada sembra sempre più tracciata.