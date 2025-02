Bologna, l’Aston Villa richiama Iling-Junior dal prestito: si unirà al Middlesbrough

L’Aston Villa richiama Samuel Iling-Junior dal prestito al Bologna: il giocatore si unirà al Middlesbrough fino al termine della stagione.

Cambio di programma per il futuro di Samuel Iling-Junior. L’Aston Villa ha deciso di richiamare il giovane esterno inglese dal prestito al Bologna, ponendo fine anticipatamente alla sua avventura in Serie A. Il club emiliano, che aveva puntato su di lui per rinforzare le corsie laterali, dovrà quindi fare a meno del talento classe 2003 nella seconda parte della stagione.

Il futuro del giocatore, però, è già delineato: Iling-Junior si unirà infatti al Middlesbrough con la formula del prestito fino a fine stagione. La decisione dell’Aston Villa sembra mirata a garantire al giovane esterno maggiore spazio e continuità.

Iling-Junior, cresciuto nel settore giovanile del Chelsea prima di approdare alla Juventus e poi al Bologna, avrà ora l’occasione di mettersi in mostra in Championship, con l’obiettivo di convincere l’Aston Villa delle sue qualità in vista del futuro.

Sullo sfondo è sempre viva la trattativa per Loum Tchaouna, esterno offensivo della Lazio, con il club rossoblù che continua a spingere.