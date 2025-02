Torino, fatta per il passaggio di Ilic allo Spartak Mosca

Il centrocampista del Torino Ivan Ilic si trasferirà in Russia: presto l’ufficialità con lo Spartak Mosca.

Colpo in uscita per il Torino: fatta per il passaggio di Ivan Ilic allo Spartak Mosca.

Il centrocampista si trasferirà in Russia non appena saranno pronti i contratti per la firma.

I granata si sono appena assicurati ufficialmente le prestazioni di Cesare Casadei, oltre che di Ejif Elmas in prestito.

Ilic si unirà allo Spartak Mosca per una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro, bonus inclusi.