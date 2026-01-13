Torino, Baroni: “Stiamo lavorando per crescere”

Le parole dell’allenatore del Torino Marco Baroni dopo la vittoria negli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Roma.

Nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia il Torino compie l’impresa eliminando la Roma allo Stadio Olimpico.

I granata trionfano per 3-2 al termine di una gara pirotecnica decisa al 90′ dalla rete di Ilkhan. Nel mezzo tante emozioni, con la doppietta di Adams e i gol di Hermoso e del 2009 Arena per la Roma.

Il Torino affronterà ora l’Inter nei quarti di finale di Coppa Italia.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete di Baroni al termine della gara.

Torino, le parole di Baroni

Ha parlato con soddisfazione l’allenatore del Torino Marco Baroni dopo la vittoria per 3-2 allo Stadio Olimpico di Roma: “La squadra è in crescita. Sono contento per i tifosi e per la società, ma mi interessava il come passare il turno. Abbiamo fatto una partita di aggressività, andando in verticale. Siamo riusciti a tenere la Roma lontana dalla nostra area“.

Ha poi continuato: “Io credo molto nei valori di questa squadra. Ho chiesto al Presidente e al direttore di allenare giocatori con scritto sulla maglia “futuro” e che abbiano dedizione e voglia di migliorarsi“.

Ha poi concluso: “Non è facile quando si cambia, avevamo strutturato la squadra in un modo, poi abbiamo dovuto cambiare per le difficoltà di mercato. Qua si vuole tutto e subito, ma serve tempo. Le battute d’arresto fanno parte della crescita. Noi stiamo costruendo una base e su questa si può fare un’altezza. L’obiettivo? Migliorarci costantemente, rinnovare le sfide ogni giorno, pensiamo al quotidiano e al lavoro“.