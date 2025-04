Il Milan perde contro l’Atalanta: sarà all-in in Coppa Italia. Dea sempre più in Champions

L’Atalanta batte il Milan e allunga per la corsa alla prossima Champions League. Per il Milan anche la Conference diventa un miraggio: la Coppa Italia diventa definitivamente il treno per l’Europa.

Triplice fischio a San Siro. Per Milan-Atalanta e per l’Europa rossonera. Ederson segna al 62esimo dopo un primo tempo veramente noioso e regala a Gasperini la seconda vittoria consecutiva. Nerazzurri che salgono così a quota 64 punti, +4 sul Bologna e +5 sulla Juventus quinta ma che ancora deve giocare. Ne restano cinque da giocare: Lecce, Monza, Roma, Genoa e infine Parma.

Negli ultimi anni, in un modo o in un altro, le partite tra Milan e Atalanta hanno sempre avuto l’odore di un verdetto. Che fosse ufficiale (come il ritorno in Champions dei rossoneri) o che fosse una prova di forza (vedi il 5-0 di Bergamo del dicembre ’19).

Milan, per l’Europa serve alzare la Coppa Italia

Dalla parte opposta invece Conceicao torna a casa con la certezza che se il Milan vuole giocare in Europa (League) la prossima stagione, dovrà farlo battendo l’Inter prima e giocarsi il trofeo a Roma poi. Dalle parti di Via Aldo Rossi già da qualche settimane non si parlava più di obiettivo Champions, l’Europa League tramite il campionato sembrava la cosa più fattibile. Scenario che cambia anche semplicemente dopo i 90 minuti giocati nel giorno di Pasqua. Il quinto posto della Juve (che, ripetiamo, deve giocare) dista attualmente 8 punti, 6 punti invece la Roma al sesto per la Conference.

Mercoledì il ritorno con l’Inter per giocarsi il secondo trofeo stagionale e l’accesso diretto all’Europa League che, calendario e rendimento alla mano, sembra difficile: da giocare ci sono ancora due scontri come Bologna e Roma, in mezzo Venezia, Genoa e Monza. Ma numeri alla mano e considerando le otto squadre attualmente sopra in classifica, i rossoneri hanno ottenuto solamente 8 punti, quattro dei quali contro l’Inter