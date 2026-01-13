Fatta per il prestito dell’attaccante fino a fine stagione

Iker Bravo lascia l’Udinese e l’Italia, almeno fino al termine della stagione.

Dopo l’interesse manifestato nei giorni scorsi, ora è fatta per la cessione del classe 2005 al Las Palmas in prestito secco.

L’attaccante spagnolo ha scelto di tornare in patria per giocare con maggiore continuità nella seconda parte di stagione, in una squadra caratterizzata da un gioco offensivo.

Sin qui, con la squadra di Runjaic ha collezionato solo 10 presenze in stagione tra campionato e Coppa Italia. Nonostante ciò è comunque riuscito a segnare 2 gol, a cui ne vanno sommati 4 realizzati tra Under 20 e Under 21 spagnola.