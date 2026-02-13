Il Tottenham sta pensando a Igor Tudor come nuovo allenatore per la propria squadra: la situazione del club inglese

Il Tottenham continua il casting per la scelta del nuovo allenatore e arrivano conferme sulle indiscrezioni della mattinata di Matteo Moretto circa il nome di Igor Tudor come successore di Frank.

In mattinata si è tenuto un incontro e sul piatto è stata fatta un’offerta di contratto fino a giugno. Tudor, insieme al suo agente Seric, sta valutando se accettare o meno. In questo senso si va verso il sì, nonostante si tratti di un contratto breve. Si attende la risposta definitiva nelle prossime ore.

Gli Spurs stanno vivendo una stagione a due facce. Da una parte la qualificazione diretta agli ottavi della Champions League alla quarta posizione del tabellone generale. Dall’altra, il sedicesimo posto in campionato con la vittoria che manca dal 28 dicembre, dallo 0-1 contro il Crystal Palace.

Il 22 febbraio ci sarà il big match casalingo contro l’Arsenal e la società vuole avere subito pronto il prossimo manager.