Dal supermercato alla Premier League: la storia di Igor Thiago del Brentford

La storia del secondo miglior marcatore della Premier League vi stupirà: ecco chi è Igor Thiago, attaccante del Brentford

Undici gol in tredici partite: un ex addetto alle consegne di un supermercato oggi è il secondo miglior marcatore della Premier League.

È il percorso di Igor Thiago, centravanti classe 2001 del Brentford: una storia di rivalsa, tra sacrifici e periodi difficili, che lo ha portato oggi a stupire nell’élite del calcio mondiale.

Sembra strano a dirsi, ma fino ai diciotto anni non aveva mai messo piede in un’accademia di un club professionistico. Giocava infatti nella sua squadra locale e nel frattempo lavorava in un supermercato per aiutare la famiglia: la perdita del padre, quando Igor aveva solo quattordici anni, lo ha obbligato a molti sacrifici.

Poi è arrivato il Cruzeiro, che nel 2019 lo ha notato quando Igor era a un passo dall’abbandonare il suo sogno. Si è messo in mostra per il suo fisico e le sue ottime doti realizzative e nel 2022 è volato in Europa: prima Ludogorets, poi Bruges e infine Brentford. Fino a dominare la Premier League: tra i capocannonieri, oggi, è secondo solo ad Haaland. E la sua rivalsa è appena iniziata.