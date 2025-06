Chi è Igor Jesus, il fan di Goku che ha steso il PSG

Chi è Igor Jesus, l’attaccante del Botafogo che ha segnato il gol decisivo contro i campioni d’Europa del Paris Saint-Germain.

Se stamattina vi siete svegliati leggendo della sconfitta dei campioni d’Europa contro il Botafogo, non si tratta di uno scherzo. Il club brasiliano ha battuto il Paris Saint-Germain al Mondiale per Club al termine di una partita sofferta e combattuta, decisa da un protagonista sempre più centrale: Igor Jesus. Il suo nome sta rapidamente guadagnando spazio tra i riflettori del calcio internazionale, grazie a un gol pesantissimo e a un’esultanza diventata ormai un marchio riconoscibile.

Dopo gli esordi al Coritiba e quattro stagioni negli Emirati Arabi con lo Shabab Al-Ahli, il classe 2001 è tornato in Brasile per imporsi al Botafogo, dove ha vissuto un 2024 da protagonista assoluto. Con il club di Rio ha conquistato sia il Brasileirão sia la Copa Libertadores, segnando gol pesanti e guadagnandosi la fiducia della Nazionale.

Il debutto con il Brasile è arrivato nell’ottobre 2024 con una rete, seguita da altre tre presenze. Il primo assaggio di scena globale, però, è arrivato al Mondiale per Club, dove ha aperto le marcature contro i Seattle Sounders con un colpo di testa preciso.

Quel gol ha confermato il suo momento, ma ha anche riportato sotto i riflettori la sua ormai celebre esultanza ispirata a Dragon Ball: una mossa diventata virale, che replica fedelmente l’onda energetica “Kamehameha” del protagonista Goku.

Dal Coritiba alla consacrazione in bianconero: chi è Igor Jesus

Igor Jesus nasce il 7 marzo 2001 a Palmas, in Brasile, e cresce calcisticamente nel vivaio del Coritiba. A 18 anni debutta tra i professionisti, mettendosi in luce per fisicità e senso del gol. Attaccante mancino, alto 1,82 m, è bravo nel gioco aereo, nei movimenti spalle alla porta e nella rifinitura.

Nel 2020 accetta la sfida dello Shabab Al-Ahli, in Arabia, dove segna 21 gol in 70 presenze. Il ritorno in patria nel 2024 rappresenta la svolta: entra nel cuore del progetto tecnico del Botafogo e diventa un pilastro dell’attacco. Con lui in campo, il club torna al vertice del calcio brasiliano e sudamericano.

Le sue prestazioni attirano l’attenzione di diversi club europei. Francia, Portogallo e Germania osservano da vicino. Il profilo è ideale per chi cerca un attaccante pronto, ma ancora giovane. Il salto in Europa, oggi, non sembra più una semplice ipotesi.

Gol, anime e cultura pop

Oltre al talento, Igor Jesus è diventato riconoscibile per un gesto unico: la sua esultanza dopo ogni gol, un omaggio a Dragon Ball Z. Mani in posizione, braccia indietro, “caricamento” e colpo finale: è il Kamehameha, l’attacco energetico di Goku. Una celebrazione che unisce passione infantile e spettacolo da social.

Il legame nasce da lontano. Da bambino, Igor era un fan accanito dell’anime e seguiva ogni episodio in TV. “Goku era il mio eroe, uno che non mollava mai”, ha raccontato. Crescendo, ha deciso di portare quel mondo anche in campo, rendendolo parte della sua identità da calciatore.

Il gol al Mondiale per Club ha reso tutto virale. Su una vetrina globale, la sua mossa è diventata iconica. Per chi ama il calcio e gli anime, Igor Jesus è già un idolo. E ogni suo gol è una scarica d’energia che lascia il segno.