L’IFAB sulla regola del doppio tocco: “Se è involontario, il rigore sarà ripetuto”

L’IFAB fa chiarezza sulla regola del doppio tocco: ecco le regole che si applicheranno a partire dal 1 luglio 2025.

Si torna a parlare della regola del doppio tocco e ci pensa l’IFAB (The International Football Association Board, ndr) a fare chiarezza.

“L’IFAB desidera chiarire la Legge 10 – Determinazione dell’esito di una partita e la Legge 14 – Il calcio di rigore riguardo alla situazione in cui il tiratore del rigore calcia accidentalmente la palla con entrambi i piedi contemporaneamente o quando la palla tocca il piede o la gamba non dominante del tiratore subito dopo che ha effettuato il calcio“, inizia il comunicato ufficiale.

Ma da quando verranno applicate queste regole? “Si prega di notare che queste procedure chiarite sono efficaci per le competizioni che iniziano il 1° luglio 2025 o dopo e possono essere utilizzate da competizioni che iniziano prima di quella data“.

Continua poi: “Non penalizzare un doppio tocco accidentale sarebbe comunque ingiusto, poiché il portiere potrebbe essere svantaggiato dalla traiettoria alterata della palla“.

IFAB, il comunicato ufficiale sul doppio tocco

Spiegati entrambi i casi: “Pertanto, l’IFAB desidera chiarire le procedure nelle seguenti situazioni: Il tiratore del rigore colpisce accidentalmente la palla con entrambi i piedi contemporaneamente oppure la palla tocca il piede o la gamba non calciatrice immediatamente dopo il calcio. Se il calcio ha successo, viene ripetuto. Se il calcio non ha successo, viene concesso un calcio di punizione indiretto o, nel caso dei rigori, il calcio viene registrato come sbagliato“.

Infine: “Altro caso invece se il tiratore del rigore calcia deliberatamente il pallone con entrambi i piedi simultaneamente o lo tocca deliberatamente una seconda volta prima che tocchi un altro giocatore: viene concessa una punizione indiretta (a meno che l’arbitro non faccia giocare l’avvantaggio quando beneficia chiaramente la squadra difendente) oppure, nel caso di rigori (calcio di rigore), il tiro viene registrato come fallito“.