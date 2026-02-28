L’Ifab valuta alcune proposte per cambiare il regolamento. Dal VAR sui cartellini gialli al fuorigioco proposto da Wenger, ecco le novità

L’Ifab è al lavoro per alcuni cambi nel regolamento. Come riportato dalla Bbc, l’International Board del calcio internazionale sta valutando alcune novità che potrebbero risolvere recenti problemi emersi anche in Serie A.

Secondo quanto anticipato dal giornalista Dale Johnson, alcune proposte sono vicine all’approvazione definitiva. Tra queste ci sono l’introduzione del VAR per l’assegnazione dei calci d’angolo e il secondo giallo (come nel discusso caso dell’espulsione di Kalulu in Inter-Juventus).

E ancora, l’Ifab valuta di introdurre un countdown di 5 secondi per le rimesse laterali e i calci di punizione. Inoltre, sarà monitorato anche il tempo che i calciatori impiegheranno per lasciare il campo in occasione di una sostituzione: massimo 10 secondi.

Inoltre, i giocatori che usciranno temporaneamente per le cure mediche dovranno attendere 1 minuto prima di ritornare in campo. Infine, l’Ifab valuta di far entrare in vigore la novità sul fuorigioco proposta dall’ex allenatore dell’Arsenal Arsene Wenger. Secondo il francese, il fuorigioco dovrebbe essere fischiato solo quando l’intero corpo dell’attaccante supera visibilmente l’ultimo difendente, cancellando le sanzioni millimetriche.

Il caso Vinicius-Prestianni

L’Ifab valuta novità anche sulla lotta al razzismo. Secondo quanto anticipato dalla Bbc, l’organizzazione internazionale prende in considerazione l’idea di punire i giocatori che copriranno la bocca durante un confronto con un avversario. Di recente ha fatto scalpore il caso Vinicius-Prestianni, con il giocatore brasiliano che ha accusato l’argentino di insulti razzisti durante il match d’andata della sfida tra Benfica e Real Madrid, valevole per i playoff di Champions League.

L’Ifab ha fatto chiarezza anche sulla questione del VAR sui calci d’angolo. Secondo quanto riporta la Bbc, l’ente internazionale ha dichiarato che la Fifa ha sostenuto con forza la novità, mentre alcuni campionati si sono opposti. L’Ifab ha sottolineato che sarà una misura facoltativa. Ad esempio, la Premier League va verso il “no”, mentre la Serie A sembra favorevole all’introduzione del VAR per l’assegnazione del calcio d’angolo.

Il cartellino giallo

L’Ifab ha anche approvato l’intervento del VAR nel caso in cui un cartellino giallo sia stato chiaramente assegnato alla squadra sbagliata. Se, ad esempio, un giocatore viene ammonito per un fallo di mano, ma in realtà il pallone ha toccato il braccio dell’avversario, sarà possibile correggere l’errore.

Tra le novità più significative approvate dall’International Board ci sono l’aumento delle sostituzioni da 5 a 8 nelle amichevoli internazionali e l’uso delle body-cam arbitrali.