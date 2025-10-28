Dal countdown per le perdite di tempo ai nuovi compiti del Var: l’IFAB pensa a delle novità

Arbitro Serie A (Imago)

L’IFAB pensa a delle novità di regolamento a partire dalla prossima stagione: ecco quali sono

Il mondo del calcio si fa sempre più moderno, e per rimanere al passo anche gli arbitri hanno bisogno di aggiornarsi. Goal Line Technology, VAR, SAOT: negli anni tantissime sono state le innovazioni che hanno permesso ai direttori di gara di adattarsi a uno sport che è ormai quasi un tutt’uno con la tecnologia.

E di anno in anno, è giusto sperimentare nuove regole che possano migliorare il flusso del gioco. In questo senso interviene l’IFAB, organo internazionale che si occupa proprio di questo, e che di volta in volta propone delle novità a livello regolamentare.

Lo stesso ha fatto in queste ore, a seguito di una riunione virtuale dei comitati consultivi calcistici e tecnici che ha dato vita a diverse potenziali nuove norme. Una di queste mira a ridurre le perdite di tempo, e consiste nell’introduzione di una sorta di countdown per le rimesse dal fondo e quelle laterali.

Oltre a questa, l’IFAB sta pensando anche di modificare il protocollo VAR – permettendo agli assistenti a distanza di intervenire in caso di secondo giallo errato -, e a un modo per ridurre il tempo perso a causa di interruzioni di gioco causate da infortuni e sostituzioni. Queste proposte saranno discusse durante la riunione annuale, in programma a Londra il 20 gennaio prossimo.

Il comunicato dell’IFAB

Il comunicato recita: “In una riunione virtuale dei comitati consultivi tecnici e calcistici (FAP-TAP) dell’IFAB, presieduta da Noel Mooney, amministratore delegato della Football Association of Wales, le discussioni hanno toccato un’ampia gamma di argomenti, con particolare attenzione alle ulteriori misure volte a migliorare il flusso di gioco e ridurre al minimo le interruzioni e le perdite di tempo.

Dopo un aggiornamento sul feedback positivo globale riguardo all’introduzione con successo delle nuove disposizioni per impedire ai portieri di trattenere la palla troppo a lungo (un limite di tempo di otto secondi abbinato a un conto alla rovescia visivo di cinque secondi da parte dell’arbitro e un calcio d’angolo assegnato in caso di infrazioni), sono stati discussi ulteriori modi per migliorare il flusso della partita e ridurre le interruzioni del ritmo. Le discussioni hanno incluso l’applicazione del principio del conto alla rovescia alle rimesse laterali e ai calci di rinvio e come ridurre la quantità di tempo perso a causa di interruzioni causate da infortuni e sostituzioni.

In relazione al protocollo del Video Assistant Referee (VAR), si è discusso, tra le altre cose, della possibilità per gli ufficiali di gara (VMO) di intervenire in caso di secondo cartellino giallo errato. Una proposta in merito sarà presentata alla riunione annuale dell’IFAB, che si terrà a Londra il 20 gennaio 2026″.