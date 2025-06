Salernitana, Iervolino: “Episodi anomali. Gravina ci deve chiedere scusa”

Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha parlato della retrocessione in Serie C dopo il playout con la Sampdoria.

Dopo l’amara retrocessione in Serie C e una stagione tra le più complesse della storia recente del club, Danilo Iervolino rompe il silenzio e ci mette la faccia.

Il presidente della Salernitana, che ha lasciato l’Arechi domenica scorsa poco prima dei disordini, ha voluto rivolgere scuse pubbliche ai tifosi, delusi da un’annata chiusa con un playout discusso e surreale, disputato oltre un mese dopo la fine della regular season e contro un avversario diverso da quello previsto.

“Ritorneremo subito in Serie B”, promette il patron, che ha investito oltre 100 milioni di euro da quando è alla guida del club. Ma le sue parole sono anche dure nei confronti del presidente federale Gabriele Gravina, da cui Iervolino si aspettava a sua volta delle scuse: “Ho visto cose che non ho digerito”, ha detto, facendo riferimento alla gestione complessiva del caso.

Le sue parole nell’edizione odierna de Il Mattino.

Salernitana, le parole di Iervolino

Il presidente ha esordito parlando del ripescaggio: “È oggettivo che ci siano stati degli episodi anomali riguardo la sospensione del playout con il Frosinone. Avevo un sogno, il ripescaggio, mi sono impegnato per realizzarlo. Mi dispiace per la città, perché volevo fare qualcosa in più, ma non ci sono riuscito. Devo chiedere scusa, ma voglio ripartire, subito.

Sulla partita: “Non digerirò mai questo playout. Quello che è accaduto è molto grave, nessuno dei dirigenti ha chiesto scusa. È una mancanza di rispetto nei confronti di Salerno e della società. Giocarsi una categoria a causa degli errori arbitrali, piuttosto banali, grida vendetta. C’era anche Rocchi all’Arechi, e sono sbigottito del fatto che non abbia detto niente”.

Sul presidente Gravina: “È stato inelegante e irrispettoso nei miei confronti e in quelli dei salernitani. Abbiamo saputo del playout grazie agli organi di stampa. Gravina ha ricevuto il nostro amministratore delegato soltanto tre giorni prima della partita con la Sampdoria, che nulla centrava con la sospensione del playout con il Frosinone. Dovrebbe chiedere scusa“.

Infine, ha concluso: “Ha detto che si trincera dietro agli alibi, una caduta di stile. Se per Gravina è una stagione regolare giocare un mese dopo i playout, oppure venire a sapere sei mesi dopo di una penalizzazione, io non lo condivido. I tifosi? Posso dirgli che ieri abbiamo deliberato un nuovo aumento di capitale da 15 milioni. Ripartiremo per vincere subito”.