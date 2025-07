Le parole del calciatore del Venezia sul suo futuro e la nuova stagione

Tra presente e futuro. Jay Idzes, difensore del Venezia, ha parlato nel corso della presentazione ufficiale della squadra.

Il classe 2000, tra le altre cose, ha sottolineato come lui sia “il capitano del Venezia. Sono felice di essere qui”. E non risparmia una battuta sul suo futuro. “Il mercato è pericoloso, succede sempre qualcosa (ride, n.d.r.). Vediamo se succede qualcosa, ma se rimango qui sono felice e difendo i colori del Venezia”.

Nella stagione 2024/25, vissuta con la maglia del Venezia, Idzes ha collezionato 36 presenze tra campionato e Coppa Italia.

Il difensore centrale, in tali circostanze, ha messo a segno due gol: uno in campionato contro la Juventus e un altro, in Coppa Italia, contro il Brescia.