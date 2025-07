Il Genoa ha raggiunto l’accordo con Jay Idzes

Il Genoa continua a lavorare per rinforzare la difesa di Vieria. Si punta Jay Idzes, centrale indonesiano classe 2000 di proprietà del Venezia.

Idzes ha l’accordo con i rossoblù e sta spingendo per far sì che il Venezia lo lasci andare.

Nel caso in cui non dovesse andare in porto la trattativa per Idzes, si virerà su Leo Østigård, il cui cartellino appartiene al Rennes.