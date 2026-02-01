Juventus, tentativo per Icardi. Contatti in corso, proposto un anno e mezzo di contratto

La Juventus non ha ricevuto aperture per Kolo Muani e sta facendo un tentativo per Mauro Icardi: le ultime

La Juventus vuole prendere un attaccante in queste ultime ore di calciomercato.

Per il ritorno di Kolo Muani non ci sono state aperture, la Juve allora sta provando a fare un tentativo per Mauro Icardi. Spalletti lo ha già allenato all’Inter e c’è grande stima reciproca.

L’attaccante argentino è in scadenza di contratto e non sta trovando spazio al Galatasaray. I bianconeri hanno offerto un anno e mezzo di contratto.

Operazione complessa anche per via dei tempi con il Galatasary che poi dovrebbe trovare un sostituto. Ricordiamo che i turchi saranno i prossimi avversari della juventus al play off di Champions.