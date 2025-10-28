L’agente di Icardi avvisa il Galatasaray: “Il capitano non può essere in scadenza, aspetteremo fino a dicembre”

Il contratto che lega Icardi al Galatasaray è in scadenza a giugno. L’agente dell’attaccante è chiaro a proposito: la sua priorità è restare e aspetterà il club turco, ma non all’infinito

Dopo essere stato avvistato a Milano con la sua compagna, negli ultimi giorni Mauro Icardi è tornato a far parlare di sé e del suo futuro, in particolare per la suggestione di un suo possibile ritorno in Italia.

Per ora niente di tutto ciò, perché l’argentino era sì in Lombardia, ma per sottoporsi a delle terapie a Crema dal connazionale Juan Carlos Ghezzi, mago della fisioterapia.

Ma il suo futuro sarà un tema nei prossimi mesi, dato che il suo contratto col Galatasaray è in scadenza a giugno 2026, al termine di questa stagione.

Dopo le voci degli ultimi giorni, il suo agente Elio Letterio Pino ha quindi spiegato la situazione del suo assistito ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, facendo chiarezza ma anche mandando un messaggio al club turco: “Aspetteremo fino a dicembre, poi ci riterremo liberi di fare altre scelte“.

Letterio Pino: “Dopo dicembre ci riterremo liberi di fare altre scelte. Per noi la priorità rimane comunque il Galatasaray”

L’ex attaccante dell’Inter è rientrato quest’anno dall’infortunio al crociato che lo ha tenuto fuori per gran parte della scorsa stagione e ha ritrovato un ruolo centrale nel Galatasaray, anche con 6 reti in questo avvio di campionato. Il suo futuro però, nonostante la fascia di capitano, resta ancora incerto.

“Al momento nessuno della società si è fatto sentire, – ha spiegato Letterio Pino – ho letto le dichiarazioni dei giorni scorsi del Presidente e del CEO ma il Capitano del Galatasaray non può attendere fine stagione per sapere le intenzioni del Club. Noi aspetteremo fino a dicembre un’eventuale proposta, dopodiché ci riterremo liberi di fare altre scelte, lo dico con il massimo rispetto nei confronti dei tifosi e del management del Galatasaray.

Letterio Pino: “Ho già ricevuto offerte importanti per Icardi”

L’agente di Icardi ha poi proseguito: “Non vi è niente di irrispettoso in quello che dico, ribadisco che il Capitano del Galatasaray non può essere in scadenza, il Club può fare le scelte che ritiene opportune ma un giocatore del suo livello non può rimanere in attesa a lungo. Ho già ricevuto delle offerte importanti sia in Europa e sia fuori dall’Europa, i tifosi del Galatasaray sanno quanto Mauro ami il Galatasaray, ma qui ci sono di mezzo anche scelte che investono la vita privata di un uomo”.

Un messaggio chiaro per il club turco: “Icardi, come già sottolineato dal presidente Özbek, ha contribuito a riportare il Galatasaray a livelli altissimi che questo magnifico Club merita, tutti sanno che è sceso in campo anche quando le sue condizioni fisiche non erano al meglio. Ha stretto i denti per il bene del Galatasaray e di questi magnifici tifosi, comprenderai bene che quella tra Mauro e il Galatasaray sia una storia speciale. Anche per questo Icardi merita rispetto, perché è un giocatore molto amato in Turchia“. Se intende trattenere l’argentino, la cui volontà è comunque quella di restare, il Galatasaray è avvisato.