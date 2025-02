Milan, alle 12 la presentazione di Gimenez. Con lui anche Ibrahimovic | LIVE

Alle 12 la presentazione di Santiago Gimenez al Milan. Con lui, parla anche Zlatan Ibrahimovic

Terminato il calciomercato, il Milan si prepara ad affrontare la seconda parte di stagione dopo una vera e propria rivoluzione a febbraio.

Mentre sono in corso le visite mediche dei tre acquisti dell’ultimo giorno, Joao Felix, Sottil e Bondo, i rossoneri presentano Santiago Gimenez, arrivato dal Feyenoord.

In conferenza stampa, insieme all’attaccante messicano, ci sarà Zlatan Ibrahimovic, che farà il punto sul calciomercato fatto.

Di seguito, le parole dello svedese LIVE.

Le parole di Ibrahimovic

12:05 – La conferenza stampa inizierà con qualche minuto di ritardo

In attesa dell’inizio della conferenza stampa (12:00).

La rivoluzione a gennaio del Milan

Quella del calciomercato invernale è stata una vera e propria rivoluzione per il Milan, che ha cambiato tanto con movimenti sia in entrata che in uscita. A salutare anche Alvaro Morata, partito in direzione Galatasaray. Insieme a lui Davide Calabria, andato al Bologna dopo una vita in rossonero, Ismael Bennacer, andato al Marsiglia, Noah Okafor, passato al Napoli, e il giovane Kevin Zeroli, prestato al Monza.

Non sarebbe però del tutto corretto parlare di rivoluzione a gennaio, dato che i rossoneri sono stati attivissimi negli ultimi giorni di questo mercato, i primi del mese di febbraio. Dopo Kyle Walker, nell’ultimo giorno di mercato sono stati ufficializzati quattro acquisti: Santiago Gimenez, Joao Felix, Riccardo Sottil e Warren Bondo.