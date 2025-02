Milan, Ibrahimovic sistema la postura di Bondo durante la conferenza stampa

Simpatico siparietto andato in scena tra il centrocampista del Milan e l’ex calciatore svedese

Il Milan ha presentato Riccardo Sottil e Warren Bondo, gli ultimi due acquisti della società rossonera. Ma quello che in pochi hanno notato è il simpatico siparietto tra il centrocampista e Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese, infatti, in un momento della conferenza stampa ha ‘sistemato’ la postura di Bondo, evidentemente troppo piegato in avanti per i gusti dell’ex calciatore.

“Era nel mio destino. Ho detto alla mia famiglia che volevo solo il Milan, anche in caso di altre offerte” ha detto il centrocampista francese. “Ora sono qua. Quando ho firmato ho chiamato Galliani per ringraziarlo tanto. Mi ha risposto che mi ha lasciato andare solo perché mi voleva il Milan”.

Bondo ha anche parlato di Nesta, suo ex allenatore al Monza. “L’ho sentito. Mi ha detto che sono un mix tra Gattuso e Seedorf. Sei mesi ottimi con lui, ha fatto molto per me. Mi ha detto che al Milan è calcio vero e che qui devo fare bene”.