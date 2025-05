Le parole di Ibrahimović intervenuto ai microfoni di Sky Sport

Il Milan si appresta a giocare la finale di Coppa Italia Frecciarossa contro il Bologna, in programma mercoledì 14 a partire dalle 21.

Alla vigilia della sfida, Zlatan Ibrahimović– presente ad assistere agli Internazionali di tennis – ha parlato della gara. “Noi siamo pronti e preparati per la finale” ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Il dirigente ha spiegato anche il motivo per il quale si trova a vedere questo evento. “Non è la prima volta ma è sempre bellissimo vedere grandi campioni, esserci e goderne. Djokovic? Sicuro vincerà ancora uno Slam: è una cosa mentale. Per come lo conosco, mentalmente è molto forte e ha dimostrato e continuerà a dimostrare”.

L’ex calciatore ha parlato anche di Sinner. “È bravissimo, può crescere ancora perché è giovane. Ora deve solo avere continuità”.

I rossoneri giocheranno la finale che si disputerà allo stadio Olimpico di Roma. La vittoria della Coppa Italia permetterebbe al Milan di chiudere la stagione con due trofei (visto il successo in Supercoppa Italia nei mesi scorsi).

Ibrahimović ha commentato anche il momento che sta vivendo Sinner. “Oggi siamo qui per tifare per lui, domani sarà presente da noi per tifare Milan. Noi siamo pronti, preparati e si gioca”.