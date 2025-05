Ligue1, squalifica di due anni per Ibrahima Niane dopo il controllo antidoping

Pugno duro in Ligue 1: arriva la squalifica per Ibrahima Niane dopo essere risultato positivo al controllo antidoping

A seguito di controllo antidoping, il calciatore senegalese Ibrahima Niane – di proprietà dell’Angers – è risultato positivo a ecstasy e MDMA.

Netta e intransigente la risposta da parte dell’Agenzia francese antidoping (AFLD), che ha comunicato al calciatore e alla sua squadra che l’attaccante 26enne dovrà stare lontano dai campi per ben due anni.

Il suo contratto con l’Angers è anche in scadenza, e lo stesso calciatore – come riportato dal quotidiano francese L’Equipe – sa già che non verrà rinnovato.

In più, come si legge da un comunicato, al calciatore sarà impedito “di partecipare, a qualsiasi titolo, a una competizione professionistica”, ma anche “di svolgere qualsiasi attività, compresi allenamenti o attività sportive pubbliche”.

