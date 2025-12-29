Le parole di Beppe Iachini, ex giocatore e allenatore della Fiorentina, ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1

Continuano le difficoltà in casa Fiorentina, con la squadra di Vanoli che non è riuscita a dare continuità al successo contro l’Udinese. Beppe Iachini, ex allenatore e giocatore dei viola, non ha escluso un ritorno ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1: “Non esiterei a dare una mano, in questa situazione anche altri professionisti non rifiuterebbero. Faccio l’in bocca al lupo a Paolo Vanoli, ne ha bisogno in questo momento. In questo momento non ci sono stati veri e propri contatti“.

Sulla difficile prima parte di stagione di Kean e compagni, Iachini ha spiegato: “Quando ti ritrovi con una classifica così, per i calciatori è una situazione anomala, di grande pressione. Bisogna superare difficoltà inaspettate anche a livello psicologico. Il mio augurio è che la situazione possa rimettersi a posto. Ci sono i margini per poter risistemare“.

Ritrovare serenità per provare a uscire dalla situazione difficile: “Serve una serie di risultati consecutivi per poter sbloccare la situazione e tornare a giocare con la giusta serenità. Da ultima in classifica, ormai c’è consapevolezza della situazione. Ora non c’è più motivo di dover essere impauriti“.

Sul possibile arrivo di Paratici, invece, Iachini ha dichiarato: “Lo conosco da tanti anni. È un professionista che ha affrontato tante situazioni, sia molto positive con vittorie importanti sia anche quelle da rimettere in sesto. È una persona molto competente, se dovesse arrivare sicuramente cercherà di dare una grande mano alla società e alla squadra. Ora c’è bisogno di ricompattarsi e fare risultati“.