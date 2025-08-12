I convocati del PSG per la finale di Supercoppa UEFA: assente Donnarumma
Tramite i propri canali ufficiali, il PSG ha reso nota la lista dei giocatori che prenderanno parte alla finale di Supercoppa UEFA contro il Tottenham in programma nella serata di domani, 13 agosto, alle ore 21:00.
Tra i nomi scelti da Luis Enrique non figura quello di Donnarumma.
Di seguito la lista completa dei parigini.
PSG, i convocati per la Supercoppa
PORTIERI: Chevalier, Safonov, Renato Marin.
DIFENSORI: Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes, Pacho, Kamara.
CENTROCAMPISTI: Fabian Ruiz, Vitinha, Zaire-Emery.
ATTACCANTI: Kvaratskelia, Gonzalo Ramos, Dembélé, Doué, Lee Kang-In, Barcola, Mbaye.